Inician actos por los 147 años de la reivindicación marítima

Con el traslado de los restos del héroe nacional Eduardo Abaroa, este viernes comenzaron en la iglesia de San Francisco en la ciudad de La Paz los actos conmemorativos por los 147 años de la reivindicación marítima.

La ceremonia, cargada de simbolismo, forma parte de las actividades oficiales que recuerdan la defensa del Litoral boliviano durante la Guerra del Pacífico y rinden homenaje a quienes lucharon por la soberanía nacional.

Inicio de los actos conmemorativos

El traslado de los restos de Abaroa marca el inicio de una agenda que incluye desfiles, actos protocolares y homenajes en distintos puntos del país.

Autoridades nacionales, militares y civiles participaron de este acto, que busca fortalecer la memoria histórica y el sentimiento de unidad en torno a la demanda marítima boliviana.

Símbolo de la defensa nacional

Eduardo Abaroa es recordado como uno de los principales símbolos de la resistencia boliviana, tras su participación en la defensa de Calama en 1879. Su legado continúa siendo un referente en la lucha por la reivindicación marítima.

Una fecha de reflexión

Cada 23 de marzo, Bolivia conmemora el Día de la reivindicación marítima, una jornada que recuerda la pérdida del acceso soberano al océano Pacífico y reafirma la demanda histórica del país.

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