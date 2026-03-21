¿A qué hora salen las últimas flotas de la terminal de La Paz?

En la Terminal de Buses se registra mayor movimiento de pasajeros en la antesala de las elecciones subnacionales, ya que este viernes es el último día con salidas en horarios habituales.

Varias personas buscan retornar a sus ciudades de origen para participar en la jornada electoral del domingo, mientras que otros adelantan sus viajes antes de las restricciones.

¿A qué hora salen las últimas flotas?

Para el sábado, los horarios ya cambian:

Santa Cruz: última salida a las 05:00 de la mañana

Cochabamba: hasta las 14:00

Oruro: hasta las 18:00

Viajes por elecciones

Muchos pasajeros coinciden en que su principal motivo de viaje es votar.

“Estoy yendo a Cochabamba para participar en las elecciones”, comentó un usuario.

Precios de pasajes

Los costos se mantienen dentro de lo establecido, entre Bs 80 y Bs 100, según el destino.

Restricciones desde el fin de semana

Las salidas se verán limitadas por el Auto de Buen Gobierno, que restringe la circulación y los viajes interdepartamentales en el marco del proceso electoral.

Por ello, las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones y planificar sus desplazamientos con anticipación.

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