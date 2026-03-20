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Axel, el payasito, pide ayuda para recuperarse y seguir luchando tras accidente

El joven de 23 años necesita cubrir terapias y atención médica tras un accidente, mientras mantiene su objetivo de ser chef.

Cristina Cotari

20/03/2026 12:44

Axel no se rinde: pide apoyo para reconstruir su vida. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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La familia de Axel James Roca pidió apoyo solidario para cubrir tratamientos médicos, fisioterapia y atención psicológica, luego de que el joven de 23 años perdiera un brazo en un accidente ocurrido en la ciudad de Cochabamba.

El hecho se registró cuando Axel, que trabajaba como payasito animando eventos, se trasladaba como pasajero en una motocicleta por la avenida Villazón.

 

 

Según el relato, su traje se enganchó en la rueda del vehículo, provocando un grave accidente. Fue auxiliado y trasladado a un centro médico, pero los médicos no lograron salvarle el brazo izquierdo.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, el joven mantiene sus sueños. Axel también trabajaba como barista y estudiaba gastronomía con el objetivo de convertirse en chef profesional.

Su madre lo describe como un joven “decidido y soñador”. “Desde pequeño decía que quería ser chef y lo ha logrado. Es un niño que nunca me ha dado problemas. Estoy orgullosa de él y dolida por lo que le pasó”, expresó.

Actualmente, Axel requiere terapias para recuperar movilidad, además de apoyo psicológico para afrontar el impacto emocional. “Quiero volver a mover mi mano, salir adelante y dejar los pensamientos negativos”, manifestó.

La familia habilitó números de contacto y un código QR para recibir aportes económicos, además de donaciones de medicamentos. “Toda ayuda es bienvenida. Queremos seguir adelante”, señaló Axel. 

 

Quienes deseen colaborar también pueden comunicarse a los números 793-78113 y 603-96822, verificando siempre los datos del beneficiario. La familia espera la solidaridad de la población para que Axel pueda continuar su recuperación y retomar su proyecto de vida.
 

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