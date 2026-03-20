El crudo brent y el gas natural suben de nuevo tras comenzar la sesión con descensos

El precio del petróleo Brent y del gas natural en Europa registran subidas moderadas este viernes, tras haber iniciado la jornada con caídas, en un contexto marcado por la tensión geopolítica en Oriente Medio.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, hacia las 10:00 horas el barril de Brent para entrega en mayo sube un 0,70 %, hasta los 109,44 dólares. Durante la madrugada, el crudo llegó a tocar un mínimo de 105,05 dólares, tras caer cerca de un 2 % en la apertura europea.

Por su parte, el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos —referencia en Europa— sube un 1,56 %, hasta los 61,77 euros por megavatio hora (MWh). En el inicio del día, había llegado a retroceder más del 3 %.

Impacto de la tensión en Oriente Medio

La volatilidad en los mercados energéticos se produce tras el ataque de Israel al campo de gas South Pars, ubicado en el golfo pérsico de Irán.

Como respuesta, Irán lanzó ataques en Catar y Emiratos Árabes Unidos, lo que incrementó la incertidumbre sobre el suministro energético en la región.

En la jornada previa, el gas natural cerró con un alza del 11 %, aunque durante la sesión llegó a subir cerca del 30 %, superando los 70 euros/MWh. El Brent, por su parte, avanzó más del 10 % y rozó los 120 dólares por barril.

Liberación de reservas estratégicas

En este escenario, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció la liberación de los “volúmenes iniciales” de reservas estratégicas de crudo.

El organismo revisó al alza el total previsto, desde 400 millones hasta 426 millones de barriles, con el objetivo de aliviar la presión sobre los precios.

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