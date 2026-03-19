Precio del kilo de pollo en La Paz sufre variaciones y preocupa a las amas de casa

El precio del kilo de pollo registra una leve variación en los mercados, donde actualmente se comercializa entre 18 y 18,50 bolivianos, según reportaron comerciantes.

Los vendedores explicaron que el costo no es totalmente estable y puede fluctuar dependiendo del abastecimiento diario.

“Está variando, no se puede decir exacto, está entre 18 y 18,50, incluso a 18,20 se encuentra en algunos puestos”, señalaron.

Lluvias influyen en el precio

De acuerdo con los comerciantes, esta variación se debe principalmente a la temporada de lluvias, que afecta tanto la producción como el transporte del producto desde los centros de distribución.

Sin embargo, aseguraron que el abastecimiento se mantiene con normalidad y no existe escasez en los mercados.

Impacto en las familias

Por su parte, los consumidores indicaron que, aunque el incremento es leve, representa un golpe a la economía del hogar.

“El sueldo no alcanza, sí ha subido y nos afecta bastante”, manifestaron algunos compradores, quienes también señalaron que el precio habría incrementado en aproximadamente dos bolivianos en comparación con semanas anteriores.

Ante esta situación, la población espera que el costo del pollo se estabilice una vez que finalice la temporada de lluvias.

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