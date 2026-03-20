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Horarios de salida en la Terminal de La Paz: último viaje será a las 18:00

Las salidas de buses serán escalonadas desde la madrugada del sábado. Autoridades recomiendan a la población anticipar sus viajes por las restricciones de las elecciones subnacionales.

Red Uno de Bolivia

20/03/2026 11:21

Foto: Frontis de la terminal de buses de La Paz. Archivo
La Paz

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La Terminal de Buses de La Paz estableció que la última salida de viajes nacionales e internacionales será a las 18:00 de este sábado 21 de marzo, en cumplimiento al auto de buen gobierno dispuesto por las elecciones subnacionales del domingo. La medida busca garantizar el orden y la seguridad durante la jornada electoral.

De acuerdo con la administración de la terminal, las salidas se realizarán de forma escalonada desde las 05:00, con destinos programados a distintas ciudades del país.

Entre los últimos horarios establecidos se encuentran Santa Cruz (05:00), Tarija (07:00), Tupiza (08:00), Villazón (09:00), Sucre (10:00), Potosí y Uyuni (12:00), Cochabamba (14:00), Llallagua (16:00) y Oruro (18:00), siendo este último el cierre de operaciones de salida.

En cuanto a los viajes internacionales, las últimas frecuencias están fijadas para las 08:00 con destino a Argentina, mientras que los viajes hacia Chile y Perú tendrán como horario límite las 16:00.

Por otro lado, la terminal informó que los arribos de buses estarán permitidos hasta las 23:00 del mismo sábado, por lo que el flujo de pasajeros se mantendrá parcialmente activo durante la jornada.

Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones y evitar dejar sus viajes para última hora, debido a las restricciones que entran en vigencia en el marco del auto de buen gobierno, que limita la circulación y otras actividades durante el proceso electoral.

Asimismo, se exhortó a los usuarios a adquirir sus boletos con anticipación y mantenerse informados sobre posibles cambios en los horarios, con el fin de evitar contratiempos en sus desplazamientos.

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