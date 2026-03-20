Mi Teleférico celebra el Día del Cine Boliviano con funciones gratuitas y actividades culturales

En el marco del Día del Cine Boliviano, la empresa de transporte por cable Mi Teleférico impulsa una serie de actividades gratuitas para promover la producción nacional y acercar a la ciudadanía a su patrimonio audiovisual.

La gestora cultural de la empresa, Andrea Pericón, destacó la programación preparada durante toda la semana.

“Hoy proyectamos ‘Los Andes no creen en Dios’ en el Parque de las Culturas y de la Madre Tierra, donde la gente va a poder disfrutar de manera gratuita en nuestro cine Teatro Galpón”, informó.

Además de las proyecciones, se habilitó una exposición en la estación San Jorge de la Línea Blanca, con material histórico del cine boliviano.

“Gracias a la Cinemateca Boliviana vamos a poder observar afiches de películas icónicas y proyectores del anterior siglo”, explicó.

Pericón también resaltó la conexión del sistema de transporte con espacios culturales, donde a través de la línea celeste, que llega hasta la estación Cancha Zapata, los interesados podrán aproximarse al establecimiento.

Como parte de las actividades, se habilitará una función especial en la Estación Central con la proyección de “Corazón de Jesús” a las 16:00.

La iniciativa busca fomentar el acceso a la cultura y revalorizar el cine nacional, invitando a la población a participar de las distintas actividades programadas en la ciudad.

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