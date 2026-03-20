21 de marzo: Día del Cine Boliviano y un año lleno de éxitos internacionales

Este 21 de marzo, fecha que conmemora el Día del Cine Boliviano, llega en un momento histórico para la industria cinematográfica del país.

Según Rodrigo Bellott, reconocido director y productor nacional, los últimos años han marcado un antes y un después para el cine boliviano, que hoy se proyecta con fuerza a nivel internacional.

“En los últimos tres años, más de 60 películas bolivianas se han producido, y nuestros artistas han sido reconocidos en festivales como Berlín, Venecia, Sundance y Tribeca. Incluso, por primera vez, una mujer boliviana ganó un Goya a Mejor Cinematografía”, afirmó Bellott durante una entrevista en El Mañanero.

El director destacó que gracias al interés internacional por nuestro cine, existen cada vez más oportunidades de coproducción, becas y talleres que permiten a los cineastas desarrollarse sin tener que salir del país.

Como ejemplo mencionó la película Ceremonia, filmada en Samaipata con coproductores y actores españoles, que evidenció el potencial de Bolivia como escenario cinematográfico.

El nivel técnico también ha crecido significativamente. Bellott recordó que cuando se filmó También la lluvia con Gael García Bernal, había dudas sobre la capacidad de los técnicos locales. Sin embargo, la segunda asistente de cámara, Daniela Cajías, tras esa experiencia, ganó un Goya y hoy es una de las directoras de fotografía más solicitadas en el mundo.

En cuanto a recomendaciones para cineastas, Bellott aconsejó aprovechar la formación internacional y la experiencia fuera del país, pero resaltó que ahora hay incentivos para fortalecer la industria local y atraer inversión extranjera.

Finalmente, destacó algunas producciones imperdibles de este 2026: Cuerpo Criminal de Martín Bulo, La Hija Cóndor de Álvaro Olmos, y el reestreno de clásicos como Cuestión de Fe y La Llamita Blanca, que celebran décadas de cine boliviano.

“Este es un año para celebrar. El cine boliviano ya no es un lamento, sino una razón de orgullo para todos”, concluyó Bellott en este Día del Cine Boliviano.

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