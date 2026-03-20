Dólar paralelo: así se movió la cotización durante la tercera semana de marzo

El dólar paralelo en Bolivia registró fluctuaciones moderadas durante la tercera semana de marzo, manteniéndose dentro de un rango estrecho y sin variaciones abruptas. De acuerdo con reportes diarios del portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense presentó ligeros movimientos tanto en su cotización de venta como de compra entre el lunes 16 y el viernes 20.

Este comportamiento se da en un contexto marcado por el acceso limitado a dólares a través de canales oficiales, situación que ha consolidado al mercado paralelo como una referencia relevante para distintos sectores económicos y para la población en general.

Cotización día por día

Durante el periodo analizado, la cotización del dólar paralelo fue la siguiente:

Lunes 16 de marzo

Venta: Bs 9,29 | Compra: Bs 9,32

Martes 17 de marzo

Venta: Bs 9,24 | Compra: Bs 9,01

Miércoles 18 de marzo

Venta: Bs 9,28 | Compra: Bs 9,05

Jueves 19 de marzo

Venta: Bs 9,26 | Compra: Bs 9,28

Viernes 20 de marzo

Venta: Bs 9,28 | Compra: Bs 9,30

Tendencia semanal

En términos generales, la divisa osciló dentro de un margen reducido, con variaciones de apenas centavos entre el punto más alto y el más bajo de la semana. Este comportamiento refleja una etapa de relativa estabilidad dentro del mercado informal, sin presiones significativas que impulsen cambios bruscos en la cotización.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus valores continúan siendo tomados como referencia por ciudadanos, comerciantes y sectores que realizan transacciones en moneda extranjera, consolidando su influencia en la dinámica económica cotidiana del país.

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