El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, denunció este viernes un presunto desfalco millonario en la empresa YPFB-Refinación, caso por el cual ya se presentó una denuncia formal contra 14 personas.

Según la autoridad, el daño económico supera los 1.000 millones de bolivianos, monto que habría sido entregado como anticipos sin retorno para la estatal.

“Son más de mil millones de bolivianos en anticipos sin ningún retorno para la empresa; este dato se está trabajando bajo un modelo en el que se valieron recursos de YPFB-Refinación para estructurar estos negociados”, afirmó Akly.

De acuerdo con la explicación del titular de la estatal petrolera, Botrading generaba recursos que se repatriaban a YPFB-Refinación y con estos recursos se elaboraban proyectos, contratos, iniciativas y se disponían recursos sin cumplir con la normativa interna.

“El objetivo de estos contratos estaba destinado a la compra de aceite vegetal que no fue cumplido dentro de esos contratos. YPFB-Refinación se convirtió en un puente financiero para estructurar negocios que han beneficiado al entorno de la familia Arce”, acotó.

Por otra parte, Aquiles Pfeiffer, gerente de YPFB Refinación S.A. informó que se ha presentado una denuncia contra la empresa Indueste y contra la anterior administración de YPFB-Refinación por contratos lesivos, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica.

Detalló que en un primer contrato, adjudicado en abril de 2004 se efectuaron anticipos, sin garantías, de Bs 400 millones, en un segundo contrato se realizó otro anticipo, también sin garantías, de Bs 600 millones.

“En estos dos contratos no se hablaba nada de anticipo, este dinero estaba destinado a la compra de aceite de soya, pero la empresa solo entregó el 17.3% del volumen total contratado en ambos contratos”, explicó el gerente de YPFB-Refinación”, explicó Pfeiffer.

Agregó que la nueva administración de YPFB-Refinación activó todas las acciones legales para lograr el resarcimiento económico y la reparación civil conforme a ley.

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