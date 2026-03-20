Familias adelantan compras ante cierre de mercados por elecciones subnacionales

A pocos días de las elecciones subnacionales, familias paceñas comenzaron a adelantar sus compras en los mercados ante el cierre de los centros de abasto previsto para la jornada electoral de este domingo 22 de marzo.

En la zona Garita de Lima se observó una importante afluencia de compradores que buscan abastecerse con anticipación.

“Voy a comprar unos siete kilos”, señaló un ciudadano, reflejando la previsión de quienes aseguran alimentos para la jornada electoral.

El incremento en la demanda también impactó en los precios.

“Está en 19,50 el kilo. Sí, ha subido a lo que estaba ayer (jueves)”, indicó una comerciante, al referirse al costo del pollo entero.

Otros cortes presentan precios más elevados, como las piernitas a Bs 25,50 el kilo o el filete a Bs 36, lo que obliga a las familias a reorganizar sus gastos en la canasta familiar.

El cierre de mercados y la restricción de actividades durante el domingo electoral impulsan a la población a abastecerse con anticipación, marcando una jornada de compras intensas en distintos puntos de la ciudad.

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