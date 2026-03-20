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Economía

Paraguay y Bolivia acuerdan abrir sus mercados a exportación e importación de carne

Ambos países habilitan exportaciones e importaciones de carne bajo estándares sanitarios, tras un proceso iniciado en 2022.

EFE

20/03/2026 6:35

Exportación de carne en Bolivia: Foto referencial: Agro y Sinergia
Asunción, Paraguay

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Las autoridades de Paraguay y Bolivia acordaron la apertura de sus mercados para la exportación e importación de carne bovina, anunció este jueves el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) paraguayo, e indicó que este país también despachará carne porcina a su vecino.

En un comunicado, Senacsa indicó que, amparado en el principio de reciprocidad con el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Bolivia abrió su mercado a los envíos de carne bovina y porcina paraguaya.

Al mismo tiempo, agregó la nota, Paraguay "habilitó la importación de carne bovina desde Bolivia".

Senacsa explicó que este anuncio es el resultado de un proceso iniciado en 2022, durante el cual ambas instituciones sanitarias cumplieron con el intercambio de documentos y auditorías, según los estándares internacionales y siguiendo los requisitos vigentes.

"Este hecho no solo fortalece la cooperación bilateral, también contribuye a la dinamización del comercio en el sector cárnico, garantizando el cumplimiento de los estándares sanitarios y de inocuidad alimentaria", afirmó.

Según el Banco Central del Paraguay (BCP), las exportaciones de carne bovina sumaron, en monto, unos 289,0 millones de dólares a febrero pasado, una disminución del 14 % con respecto al mismo periodo del año anterior y una reducción del 25,9 % en términos de volumen, ya que los despachos fueron de 44,7 mil toneladas en los dos primeros meses del año.

Por su parte, las ventas externas de carne porcina alcanzaron 9,4 millones de dólares a febrero pasado, un 64,5 % más respecto al mismo lapso del 2025. En ese periodo el volumen exportado llegó a 2,8 mil toneladas, un alza del 48 % interanual, según el Reporte de Comercio Exterior del emisor.

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