Fotos, archivos y dinero: ¿Qué hallaron en oficinas de Botrading?

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly Flores, reveló importantes hallazgos tras la intervención a oficinas de Botrading en Asunción, dentro de una investigación por presunta corrupción.

“Lo más importante, encontramos una oficina que era clave para el país, ubicada en el centro empresarial de Asunción. Allí hallamos bastantes archivos que pudimos traer a Bolivia y serán puestos a disposición del Ministerio Público”, afirmó.

Según la autoridad, también se logró acceder a cuentas donde se identificaron alrededor de 25 millones de dólares. “Son recursos de los bolivianos y, por supuesto, van a ponerse a disposición de la empresa para poder ir recuperando de alguna manera todo este daño”, sostuvo.

Flores detalló que durante la intervención se detectaron reportes de vuelos y registros fotográficos que evidencian encuentros en Paraguay.

“Llama la atención que existen reportes de vuelo tanto de los hijos del expresidente como del expresidente de YPFB. Se ven fotos donde habían encuentros a nivel de Paraguay; claramente era una base de operaciones para estructurar todo este negocio”, añadió.

Asimismo, aclaró que no hubo relación contractual directa con la representante de Botrading, ya que forma parte de las investigaciones. “Son más de 30 personas que están siendo investigadas y muchas de estas personas ya han sido identificadas”, indicó.

Sobre el alcance del caso, la autoridad fue enfática en que aún se encuentra en una fase inicial. “Estamos en el inicio, es la punta del iceberg. Seguimos investigando, hay muchísimas denuncias y estamos tratando de conectar todos los puntos para cerrar este círculo de negociados financieros que movieron millones de dólares de los bolivianos”, concluyó.

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