Video: Comerciantes protagonizan pelea en plena calle 25 de Mayo

Una tarde de tensión se vivió este viernes en el corazón comercial de la ciudad de Cochabamba. Lo que comenzó como una aparente discusión verbal entre dos comerciantes mujeres terminó en una violenta pelea sobre la calle 25 de Mayo, ante la mirada atónita de decenas de peatones y conductores.

A través de videos grabados por testigos y difundidos rápidamente en redes sociales, se observa el momento en que ambas mujeres pierden el control. Tras una serie de insultos cruzados, las implicadas pasaron a las agresiones físicas.

La situación escaló peligrosamente cuando se percató que una de las mujeres portaba un fierro, objeto con el que intentó amedrentar a su contraparte en medio del forcejeo.

La gresca, que interrumpió el paso peatonal durante varios minutos, obligó a la intervención de los transeúntes. Un varón que se encontraba en el lugar fue el primero en interponerse físicamente para intentar separar a las mujeres. Peatones y clientes de la zona se sumaron al auxilio para evitar que el incidente pasara a mayores, logrando finalmente dispersar el conflicto.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas que originaron la disputa, aunque testigos en el lugar sugieren que podría tratarse de conflictos por el uso del espacio de venta. No se reportó la presencia inmediata de efectivos policiales durante el clímax del enfrentamiento, pero el video ya circula como evidencia de la falta de control en esta concurrida arteria cochabambina.

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