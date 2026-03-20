Un caso médico insólito ha sorprendido en China. Un hombre identificado como Wang vivió durante ocho años con un palillo de metal de 12 centímetros atascado en la garganta, luego de tragarlo accidentalmente mientras comía y consumía alcohol.

El hecho ocurrió en la provincia de Liaoning, donde, tras el incidente, el hombre acudió inicialmente a un hospital. Allí, los médicos le recomendaron una cirugía para extraer el objeto, pero él se negó debido al temor de que el procedimiento implicara una incisión en el cuello.

OCHO AÑOS IGNORANDO EL PROBLEMA

A pesar de las molestias iniciales, Wang continuó con su vida con relativa normalidad. Podía respirar sin dificultad y, aunque ocasionalmente sentía dolor, decidió restarle importancia.

Incluso llegó a atribuir las molestias a una supuesta “reacción normal” provocada por su consumo excesivo de alcohol.

EL DOLOR QUE LO HIZO VOLVER

Con el paso del tiempo, la situación cambió. Hace algunas semanas, el dolor comenzó a intensificarse, especialmente al despertar y al tragar, lo que finalmente lo llevó a buscar atención médica nuevamente.

Los especialistas quedaron sorprendidos al descubrir que el objeto había permanecido tanto tiempo sin causar daños graves.

FINAL INESPERADO

Los estudios revelaron que la mucosa cercana no presentaba lesiones significativas y que los órganos no habían sido afectados.

Finalmente, los médicos lograron extraer el palillo sin necesidad de realizar una cirugía invasiva, evitando la incisión que el paciente tanto temía.

Tras el procedimiento, Wang se recuperó favorablemente y fue dado de alta.

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