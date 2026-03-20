¿Cuántas Libertadores tiene cada país? Esta es la posición de Bolivia en el ranking

La Copa Libertadores no solo define campeones cada año, también construye un ranking histórico que marca el peso de cada país en el fútbol sudamericano.

Tras el título de Flamengo en 2025, Brasil alcanzó a Argentina en lo más alto del palmarés, confirmando una rivalidad que domina el continente desde hace décadas.

Pero hay un dato que genera sorpresa —y también expectativa— cuando se mira la tabla completa: Bolivia aún no ha ganado ninguna Copa Libertadores.

RANKING: ¿CUÁNTAS LIBERTADORES TIENE CADA PAÍS?

Así está la tabla histórica de títulos:

Argentina – 25 títulos

Brasil – 25 títulos

Uruguay – 8 títulos

Colombia – 3 títulos

Paraguay – 3 títulos

Chile – 1 título

Ecuador – 1 título

Bolivia – 0 títulos

Otros países como Perú y Venezuela tampoco han logrado consagrarse campeones.

Los números reflejan una realidad clara: el dominio está concentrado en pocas ligas, mientras que el resto del continente lucha por romper esa hegemonía.

BOLIVIA: EXPECTATIVA, HISTORIA Y UNA CUENTA PENDIENTE

A pesar de participar constantemente en el torneo, Bolivia todavía no ha podido levantar el trofeo. Sin embargo, ha tenido momentos cercanos a la hazaña que alimentan la ilusión.

Clubes como Club Bolívar o Jorge Wilstermann han logrado campañas destacadas, pero sin llegar a una final.

UN TORNEO CADA VEZ MÁS EXIGENTE

Actualmente, la Copa Libertadores reúne a equipos de 10 países y se disputa en múltiples fases, desde rondas previas hasta la gran final. La competencia es cada vez más intensa, con clubes brasileños y argentinos dominando en inversión, planteles y resultados.

Aun así, el fútbol siempre deja espacio para sorpresas.

Mientras unos levantan copas y agrandan su historia, Bolivia sigue esperando su momento.

La pregunta no es solo por el pasado, sino por cuándo llegará el día en que un club boliviano rompa el cero y haga historia en América.

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