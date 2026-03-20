“Está hablando y caerán más”: Rodrigo Paz sobre Sebastián Marset

El presidente Rodrigo Paz lanzó un mensaje contundente en torno al caso del narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera, asegurando que su gobierno actuará con firmeza contra el crimen organizado.

“No nos ha temblado el pulso para meter a los criminales, a los narcotraficantes, a los terroristas y a los corruptos a la cárcel”, afirmó la autoridad, en un discurso marcado por un tono duro y directo.

Paz destacó que Marset, considerado uno de los delincuentes más peligrosos de la región, ya se encuentra detenido y colaborando con la justicia.

“Ya está en la cárcel y ya está hablando de los posibles culpables que caerán”, señaló, dejando entrever que podrían producirse nuevas aprehensiones en el país.

MENSAJE CONTRA EL CRIMEN

Durante su intervención, el mandatario remarcó que el caso representa una señal clara de la política de su gobierno frente a las redes ilícitas.

“El hombre más buscado, el más peligroso, que envenena nuestra sociedad y a nuestros hijos, hoy está tras las rejas”, sostuvo.

Además, aseguró que las acciones no solo se enfocan en criminales internacionales, sino también en actores locales.

“A los corruptos nacionales también los estamos enviando a la cárcel”, agregó.

MARSET ANTE LA JUSTICIA

El pasado 13 de marzo, hace una semana, Marset fue capturado en Santa Cruz de la Sierra tras un megaoperativo policial que se realizó sin enfrentamientos ni pérdidas humanas.

Actualmente, el uruguayo enfrenta cargos en Estados Unidos, donde fue acusado de liderar una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de dinero.

Este viernes comparece ante la justicia en Alexandria, Virginia, en una audiencia programada para las 14:00 (hora boliviana), ante el juez magistrado William Porter.

Marset permanece recluido en el Centro de Detención para Adultos William Gene Truesdale, ubicado a pocos metros del tribunal federal.

Mira la programación en Red Uno Play