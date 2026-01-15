Amplían investigación del caso Botrading a más exfuncionarios de YPFB

El Ministerio Público decidió ampliar la investigación dentro del denominado caso Botrading a más exfuncionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quienes habrían incurrido en los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

En una primera etapa, el proceso involucró a 10 personas: Sandra Bethania Otazu, Cinthia Pedraza, Gabriela Delgadillo, Julio Camargo, Omar Alarcón Saigua, Félix Cruz, Rolando Ayala, Armin Dorgathen, Joel Callau y Miguel Ángel Colque.

Estas personas fueron acusadas por una serie de delitos, entre ellos uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, falsedad material, falsedad ideológica, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, sociedades o asociaciones ficticias, enriquecimiento ilícito y obstrucción de la justicia.

De acuerdo con un documento de ampliación de denuncia al que tuvo acceso Red Uno, la Procuraduría General del Estado presentó el pasado 7 de enero de 2026 un memorial solicitando la ampliación del proceso penal contra Ramiro Martín Dipp Idiaquez, Abigail Ana Tambo Cantuta, José Ernesto Andia Ferrufino, Walter Elías Monasterios Orgaz, Gabriela Liceth Peña Vargas y Enrique Flores Mancilla, quienes eran funcionarios de YPFB al momento de los hechos investigados.

Según el documento, la ampliación de la denuncia se centra específicamente en los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en el marco de las actuaciones vinculadas a la empresa Botrading.

