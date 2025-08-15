TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz Caso de secuestro Roboré

Vocero de YPFB afirma que Ludwig Sánchez busca “manchar la gestión” de la estatal

Jorge Montero aseguró que la denuncia de Sánchez busca desacreditar la gestión y afirmó que el denunciante enfrenta un proceso penal.

Naira Menacho

14/08/2025 23:20

Foto: Red Uno de Bolivia.
La Paz

Tras la denuncia de Ludwig Sánchez sobre un presunto sobreprecio en la compra de combustibles por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el vocero de la estatal, Jorge Montero, cuestionó la credibilidad del denunciante y aseguró que tiene una orden de aprehensión vigente.

“Actualmente tiene una orden de aprehensión y es buscado por la Policía. Se hacía tarjetas con los logotipos de instituciones y se presentaba como ingeniero, cuando solo es estudiante. Estafaba vendiendo presuntos cargos o cobrando para que las personas permanezcan en instituciones estatales”, afirmó Montero.

Según el vocero, Sánchez fue imputado formalmente y se le dictó detención preventiva por 180 días en la cárcel de El Abra.

Montero defendió la gestión de YPFB y aseguró que la creación de Botrading generó un ahorro superior a 20 millones de dólares para el Estado.

“Nos vemos obligados a desenmascarar a este señor, que solo busca manchar la buena gestión que realiza el presidente de YPFB, el ministro de Hidrocarburos y el presidente del Estado”, recalcó.

El vocero pidió que las acusaciones sean investigadas y sostuvo que la empresa Botrading cumple una función estratégica para optimizar costos en la importación de combustibles.

 

