¿Cómo votar este domingo en La Paz? Te explicamos paso a paso

De cara a las Elecciones Subnacionales 2026, autoridades del Tribunal Electoral explicaron cómo será el proceso de votación, recordando que en el caso de La Paz se utilizarán dos papeletas y dos ánforas diferenciadas.

Durante un simulacro, se detalló que la papeleta departamental (color gris) es más grande y permite emitir tres votos: para gobernador, asambleístas por territorio y por población. En tanto, la papeleta municipal (color café) incluye la elección de alcalde y concejales.

Paso a paso para votar

El proceso inicia con la presentación de la cédula de identidad vigente o con una antigüedad máxima de un año. No se aceptan fotocopias ni documentos digitales.

Luego, el votante debe:

Firmar y colocar su huella en la lista de habilitados.

Recibir las papeletas, previamente verificadas.

Ingresar al recinto reservado para emitir su voto.

Una vez concluido, el elector deposita cada papeleta en su ánfora correspondiente, guiado por el jurado electoral, y recibe su certificado de sufragio.

Orden y recomendaciones

Las autoridades recordaron que existe un orden en la votación: primero se entrega la papeleta departamental y luego la municipal. Además, no existe un tiempo límite para votar pero se pide hacerlo en un tiempo prudente por la cantidad de votantes.

“A partir de las 8 de la mañana inicia la votación y se recomienda a la ciudadanía acudir temprano”, señalaron durante la explicación.

Prioridad y control

Tendrán prioridad para votar:

Adultos mayores

Mujeres embarazadas

Personas con discapacidad

Candidatos

Asimismo, se recordó que personas en estado de ebriedad no podrán ingresar a los recintos electorales, en cumplimiento del Auto de Buen Gobierno.

Certificado de sufragio

Finalmente, se recomendó verificar los datos en el certificado de sufragio antes de retirarse, ya que este documento será requerido para trámites durante los próximos 90 días.

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