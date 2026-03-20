La Paz: salida de buses serán hasta las 18:00 del sábado y se reanudarán el lunes por elecciones

Las últimas salidas de viajes interdepartamentales desde la Terminal de Buses de la ciudad de La Paz están programadas hasta las 18:00 del sábado, en el marco de la suspensión por las elecciones subnacionales, medida que regirá durante toda la jornada del domingo.

El supervisor de la terminal, Noel Callisaya, detalló los horarios establecidos. “El último viaje sale a las 18:00 con destino a Oruro”, indicó, además de salidas previas hacia Santa Cruz a las 05:00 y Cochabamba a las 14:00.

Sin embargo, desde la Terminal Metropolitana de El Alto se informó que ciertas frecuencias finalizarán antes.

“La última flota estaría saliendo el día sábado a las 14:00”, informaron funcionarios del lugar, refiriéndose a salidas hacia Cochabamba.

Durante esta jornada se registra una gran afluencia de pasajeros que buscan trasladarse para emitir su voto.

“Estamos viajando a Cochabamba, voy a votar allá”, comentó un usuario, mientras otros arribaban a La Paz para participar en los comicios.

Las autoridades confirmaron que desde las 00:00 del domingo las salidas quedarán completamente suspendidas y la terminal solo operará para llegadas hasta las 21:30 del sábado.

Finalmente, se informó que las operaciones se restablecerán de forma gradual el lunes.

“Se va a restablecer a las 3:30”, explicó Callisaya, aunque algunas empresas prevén retomar sus servicios desde las 09:00.

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