¿Hasta qué hora abrirán los mercados este sábado por las elecciones?

La población se prepara para abastecerse antes del domingo electoral y los centros de abasto ajustan sus horarios.
20/03/2026 9:22
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Este sábado, los mercados y supermercados de Santa Cruz extenderán sus horarios para que la población pueda abastecerse antes del domingo electoral.
En el mercado antiguo Abasto, los puestos atenderán desde las 5:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche.
Recordemos que, desde las 0 horas del domingo la circulación estará restringida para garantizar el normal desarrollo de las elecciones.
Durante la jornada electoral, todos los centros de abasto y lugares de concentración de personas deberán permanecer cerrados, lo que motiva a muchos a abastecerse con anticipación y preparar productos para compartir en familia.
Consultando sobre los precios de algunos productos, el kilo de pollo se vende a 20 bolivianos, seis más que en días anteriores, aunque los comerciantes no explicaron el motivo del aumento. Aun así, invitan a la población a aprovechar y comprar con anticipación.
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