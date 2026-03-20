¿Hasta qué hora abrirán los mercados este sábado por las elecciones?

Este sábado, los mercados y supermercados de Santa Cruz extenderán sus horarios para que la población pueda abastecerse antes del domingo electoral.

En el mercado antiguo Abasto, los puestos atenderán desde las 5:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche.

Recordemos que, desde las 0 horas del domingo la circulación estará restringida para garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

Durante la jornada electoral, todos los centros de abasto y lugares de concentración de personas deberán permanecer cerrados, lo que motiva a muchos a abastecerse con anticipación y preparar productos para compartir en familia.

Consultando sobre los precios de algunos productos, el kilo de pollo se vende a 20 bolivianos, seis más que en días anteriores, aunque los comerciantes no explicaron el motivo del aumento. Aun así, invitan a la población a aprovechar y comprar con anticipación.

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