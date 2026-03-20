TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset precursores

25ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Hasta qué hora abrirán los mercados este sábado por las elecciones?

La población se prepara para abastecerse antes del domingo electoral y los centros de abasto ajustan sus horarios.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/03/2026 9:22

Mercado antiguo Abasto
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Este sábado, los mercados y supermercados de Santa Cruz extenderán sus horarios para que la población pueda abastecerse antes del domingo electoral.

En el mercado antiguo Abasto, los puestos atenderán desde las 5:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche.

Recordemos que, desde las 0 horas del domingo la circulación estará restringida para garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

Durante la jornada electoral, todos los centros de abasto y lugares de concentración de personas deberán permanecer cerrados, lo que motiva a muchos a abastecerse con anticipación y preparar productos para compartir en familia.

Consultando sobre los precios de algunos productos, el kilo de pollo se vende a 20 bolivianos, seis más que en días anteriores, aunque los comerciantes no explicaron el motivo del aumento. Aun así, invitan a la población a aprovechar y comprar con anticipación.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD