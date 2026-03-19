Santa Cruz: Distribuyen maletas electorales en más de 400 recintos de provincias

Con miras a las elecciones subnacionales de este domingo, inició la distribución de las maletas electorales a más de 400 recintos en las provincias del departamento de Santa Cruz.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Marco Monasterio, explicó que ya se realiza el seguimiento al traslado del material electoral para garantizar que llegue de manera oportuna a cada punto de votación.

“En provincias tenemos un poco más de 400 recintos electorales. Estamos haciendo seguimiento a los reportes de todas las maletas electorales”, señaló.

Asimismo, indicó que la distribución en la capital cruceña está programada para este viernes y sábado, donde se cubrirán más de 600 recintos habilitados.

“El día de mañana y el día sábado están destinados a la entrega del material electoral en la capital del departamento”, precisó.

En cuanto a la seguridad, Monasterio destacó que cada recinto contará con resguardo policial, mientras que el personal militar es destinado al traslado del material hacia las provincias.

“Cada recinto electoral tiene un custodio policial. Los custodios militares los utilizamos para nuestras comisiones que envían el material a provincias”, detalló.

Las autoridades electorales aseguraron que existe coordinación interinstitucional para garantizar un proceso transparente, seguro y ordenado en toda la región.

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