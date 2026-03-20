TED alista centro de cómputo y prevé tener resultados oficiales hasta el miércoles

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED), Manfredo Bravo, informó que el centro de cómputo instalado en la Fexpocruz ya se encuentra listo para el procesamiento de actas de cara a las elecciones subnacionales de este domingo.

Bravo explicó que actualmente se realizan pruebas y simulacros con todos los equipos técnicos, incluyendo abogados, digitalizadores y escaneadores, con el objetivo de garantizar un trabajo “pulcro” y transparente durante el cómputo oficial.

“Si todo funciona bien y no hay contratiempos, especialmente por el clima, esperamos tener todas las actas procesadas hasta el día miércoles”, señaló la autoridad electoral.

Asimismo, detalló que el traslado del material electoral será realizado bajo estrictas medidas de seguridad, con custodia policial, desde los diferentes recintos hasta el centro de cómputo, donde se procederá a la recepción, digitalización, escaneo y eventual revisión de las actas.

El vocal también indicó que la sala plena se instalará a las 18:00 del día de la votación, mientras que los resultados preliminares serán difundidos a partir de las 21:00 a través del sistema correspondiente. Las primeras actas, en tanto, se prevé que lleguen entre las 20:30 y 21:00 desde recintos cercanos.

Finalmente, Bravo reiteró el llamado a la población a acudir a votar, recordando que el sufragio es obligatorio y que su incumplimiento puede generar restricciones en trámites y operaciones financieras.

Manfredo Bravo, vocal del TED: “Esperamos resultados oficiales hasta el miércoles”

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