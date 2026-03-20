TED habilita centros para jurados rezagados y la Terminal define horarios de salida

El departamento de Cochabamba intensifica sus preparativos a medida que se acerca la jornada electoral del domingo 22 de marzo. Con el cierre de las capacitaciones ordinarias y la implementación de restricciones de viaje, las autoridades electorales y policiales buscan garantizar el orden y la asistencia masiva a las urnas.

Capacitaciones: De ordinarias a extraordinarias

Este jueves a las 19:00, el centro Víctor Blajot registró una alta afluencia de ciudadanos que recibieron instrucción sobre el llenado de actas y procedimientos de mesa. Aunque hoy fenece el periodo de capacitaciones ordinarias, el Tribunal Electoral Departamental (TED) ha dispuesto una fase de capacitación para rezagados.

Desde este viernes 20 y hasta el sábado 21 de marzo, los jurados que no pudieron asistir anteriormente podrán acudir de 06:00 a 18:00 a los siguientes puntos permanentes:

Centro Víctor Blajot.

Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

Instalaciones del Tren Metropolitano.

Restricciones en la Terminal de Buses

Ante la prohibición de circulación vehicular el domingo, la Terminal Terrestre ha emitido la Disposición 001/2026 con los horarios de las últimas salidas del sábado para quienes deben viajar a emitir su voto:

Hacia Santa Cruz: Último bus el sábado a las 12:00 (mediodía).

Hacia La Paz y Chile: Último bus el sábado a las 15:00.

Hacia Sucre: Último bus el sábado a las 16:00.

Hacia Oruro: Último bus el sábado a las 18:00.

Argentina: Las salidas quedan suspendidas tanto el sábado como el domingo.

Nota: Todas las operaciones y viajes se retomarán con normalidad el lunes 23 de marzo.

Estrictos controles y arrestos de ocho horas

El Comandante Departamental de la Policía, Alejandro Basto, anunció un despliegue operativo riguroso para hacer cumplir el Auto de Buen Gobierno. Las personas que sean sorprendidas infringiendo la normativa, especialmente en lugares de aglomeración o consumiendo bebidas alcohólicas, serán sancionadas con un arresto de ocho horas.

"No vamos a permitir que se transgreda la normativa. Estamos ejecutando un plan de operaciones para realizar los arrestos correspondientes y garantizar que la población respete las leyes antes y durante el sufragio", enfatizó el coronel Basto.

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