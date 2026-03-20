Activan el Auto de Buen Gobierno y trasladan maletas electorales a zonas remotas de Cochabamba

Cochabamba entra en la recta final hacia las Elecciones Subnacionales 2026. Con el despliegue de material electoral a las zonas más remotas y la activación de estrictas medidas de seguridad, el departamento se prepara para la jornada de votación de este domingo 22 de marzo.

Rige el Auto de Buen Gobierno y Silencio Electoral

Desde las cero horas de hoy, jueves 19 de marzo, ha entrado en vigencia el Auto de Buen Gobierno en todo el departamento. Esta medida, gestionada por el Tribunal Electoral Departamental (TED) ante la Gobernación, busca garantizar que el proceso se desarrolle con total seguridad.

Silencio Electoral: Queda terminantemente prohibida cualquier manifestación de apoyo a candidaturas, reuniones políticas o propaganda. Esta restricción se extiende hasta las 18:00 del domingo 22 de marzo .

Seguridad: Más de 4.000 efectivos policiales han sido desplazados para realizar controles preoperacionales, durante y después del sufragio. Unidades de emergencia también estarán alertas para intervenir ante cualquier incidente.

Sanciones: El SIFDE mantiene un monitoreo constante. Ciudadanos u organizaciones que infrinjan las prohibiciones se exponen a sanciones económicas, arrestos o trabajo comunitario.

Logística: Rumbo a las Provincias y el Tipnis

El centro logístico del TED vive un movimiento intenso. El envío de las maletas electorales se ha organizado en dos fases estratégicas:

Zonas Alejadas (Tipnis y Boca Rica): Debido a la complejidad geográfica, las patrullas ya partieron en un operativo que combina transporte terrestre y fluvial. Se estima que, tras dos días de viaje y seis horas de caminata, el material llegue la noche del sábado para abrir las mesas el domingo a primera hora. Área Rural y Provincias: Este viernes 20 de marzo se distribuirá el material al Trópico, el Cono Sur, la zona Andina y los Valles. Eje Metropolitano: El sábado 21 será la jornada más intensa, con la entrega de maletas en Cochabamba, Sacaba, Quillacollo, Tiquipaya, Colcapirhua, Vinto y Sipe Sipe.

Datos Clave para el Ciudadano

Jurados Electorales

El presidente del TED, Daniel Quinteros, informó que más del 60% de los jurados ya han sido capacitados. Se recuerda que:

Una mesa puede abrirse legalmente con un mínimo de 3 jurados .

Quienes no asistan a su deber el domingo enfrentarán multas y sanciones legales.

Las capacitaciones continúan en puntos como la UMSS y el centro Blajot hasta el mismo día de la elección.

Representación Indígena

Cochabamba marcará un hito al elegir a dos asambleístas por usos y costumbres para los pueblos Yuqui y Yuracaré. Actualmente, personal del SIFDE supervisa estos procesos directamente en sus comunidades para asegurar resultados transparentes que respeten sus tradiciones.

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