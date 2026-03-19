La Paz: Desplegarán 7.800 policías para control auto de buen gobierno

El comandante departamental de la Policía de La Paz, Amílcar Sotopeña, informó que al menos 7.800 efectivos serán desplegados en todo el departamento para garantizar el cumplimiento del auto de buen gobierno, que regirá desde este viernes a las 00:00 hasta el lunes al mediodía.

La medida fue establecida mediante decreto departamental emitido por la Gobernación, en el marco de las elecciones subnacionales, con el objetivo de resguardar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral.

El jefe policial explicó que los operativos no solo se centran en el control del auto de buen gobierno, sino que forman parte de un trabajo planificado desde hace más de un mes, que incluye la seguridad en la producción y traslado del material electoral.

“Desde el día viernes a las cero horas comenzamos con los controles para el cumplimiento del auto de buen gobierno y las disposiciones del órgano electoral”, señaló Sotopeña.

Multas y sanciones

Entre las principales restricciones, la autoridad recordó que está prohibida la circulación de vehículos sin autorización del Órgano Electoral, así como el porte de armas blancas y de fuego, y la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

Advirtió que las personas que incumplan estas disposiciones serán sancionadas conforme a la normativa vigente.

“Serán remitidas a las instancias correspondientes, deberán pagar una multa de 660 bolivianos y estarán sujetas a arresto, además del decomiso de vehículos”, precisó.

Posible traslado de Marcelo Arce

En otro tema, el comandante se refirió a la aprehensión de Marcelo Arce Mosqueira y señaló que, en caso de disponerse su traslado a La Paz, la Policía garantizará el operativo correspondiente.

“Se dispondrá del personal necesario y la seguridad para el traslado y recepción, como ocurre en cualquier procedimiento”, afirmó.

La Policía reiteró que mantendrá operativos permanentes durante el fin de semana electoral, con el objetivo de asegurar el orden público y el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

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