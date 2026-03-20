El “Matador” ante gigantes: Independiente enfrentará a campeones internacionales en la Sudamericana

El sorteo de la Copa Sudamericana 2026 dejó un panorama desafiante para el conjunto chuquisaqueño, que buscará ser protagonista en el plano internacional. Independiente Petrolero compartirá grupo con clubes de gran trayectoria y reciente éxito en torneos continentales.

Entre ellos destaca Racing Club, campeón de la Sudamericana, y Botafogo, monarca de la Copa Libertadores 2024, lo que convierte al Grupo E en uno de los más competitivos del certamen. El “Matador” también enfrentará a Caracas FC de Venezuela, un rival que suele hacerse fuerte en condición de local y que añade complejidad a la serie.

El debut de Independiente será nada menos que ante Racing, en la ciudad de Sucre, donde el equipo boliviano buscará hacerse fuerte y sumar puntos clave desde el inicio. Tras lograr su clasificación con una destacada campaña a nivel local, el equipo capitalino afronta este reto internacional con la ilusión de dar la sorpresa y competir de igual a igual frente a potencias del continente.

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