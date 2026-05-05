“Personas de la anterior gestión”: denuncian retiro de documentos sobre créditos en la Alcaldía cruceña

El secretario municipal de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Carlos Schlink, denunció este martes la presunta sustracción de documentación desde oficinas del edificio central, relacionada con créditos gestionados por la anterior administración.

“Nos comunicaron que están entrando a sacarse documentación de oficinas de la Alcaldía”, afirmó la autoridad, quien se trasladó hasta el inmueble municipal tras recibir las alertas.

Según Schlink, la documentación estaría vinculada a dos créditos: uno de aproximadamente 66 millones de bolivianos destinado al viaducto del cuarto anillo de la doble vía a La Guardia, y otro de 124 millones de bolivianos. Ambos forman parte de operaciones financieras ejecutadas durante la gestión saliente.

El secretario municipal también cuestionó el proceso de transición, señalando que no se entregó información oficial por parte de la anterior administración. “No nos entregaron una sola hoja”, sostuvo.

En ese contexto, indicó que uno de los principales objetivos será verificar el destino de los recursos. “Todo lo que es respaldo de lo que son los créditos, como se sabe ha habido desembolso y se han manipulado hacia otros pagos, y eso es lo que vamos a averiguar ahora”, explicó en contacto con medios de comunicación.

Consultado sobre la procedencia de las personas que estarían retirando los documentos, Schlink afirmó que se trataría de funcionarios vinculados a la anterior gestión. “Se están entrando a las oficinas a sacar documentación sobre el tema de los créditos principalmente, que se ha malversado, es lo que tenemos conocimiento”, declaró.

La autoridad aseguró que, ante la falta de información en la transición, su despacho iniciará las indagaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

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