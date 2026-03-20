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TED Santa Cruz recibió 1.309 solicitudes para permisos de circulación y mañana inicia la entrega de pases

El Tribunal Electoral Departamental iniciará la entrega de respuestas mañana; conozca quiénes están exentos.

Ximena Rodriguez

19/03/2026 21:55

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz recordó a la ciudadanía que el plazo para gestionar los permisos de circulación vehicular para las elecciones subnacionales expira impostergablemente hoy. El presidente de la institución, Marco Monasterio, enfatizó que "hasta la medianoche de hoy estará abierta la plataforma del TSE para tramitar los permisos de circulación".

A pocas horas del cierre, las autoridades electorales ya contabilizan un flujo considerable de usuarios que han solicitado movilizarse con vehículos para la jornada democrática.

Según el reporte oficial, "hasta el momento hemos recibido 1.309 solicitudes de permisos de circulación para un total de 5.690 vehículos", lo que refleja una alta demanda en este último día de vigencia del sistema.

Tras el cierre de la plataforma, el TED iniciará una fase de evaluación técnica y logística para despachar las autorizaciones correspondientes antes del domingo. Monasterio aclaró que "desde mañana hasta el sábado vamos a entregar la respuesta para estos permisos de circulación" y pidió encarecidamente paciencia a la población durante este proceso administrativo.

Finalmente, el organismo advirtió que el control será estricto y que solo los sectores estratégicos, como salud y fuerzas del orden, podrán circular sin este documento específico. El titular del TED recordó que existen sanciones que establece el reglamento y que "este Tribunal va a conocer las denuncias y también va a imponer las sanciones", exceptuando únicamente a la Policía, FFAA, personal médico y funcionarios electorales.

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