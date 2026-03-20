Cochabamba: Universidad San Simón suspende actividades en Agronomía tras incendio

El Rectorado de la Universidad Mayor de San Simón dispuso la suspensión inmediata de todas las actividades académicas y administrativas en la Facultad de Agronomía, tras el incendio registrado la madrugada de este viernes en sus instalaciones, al sur de Cochabamba.

Según el comunicado oficial, el siniestro se originó en uno de los laboratorios, lo que obligó a activar protocolos de emergencia para resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

“La seguridad de nuestra comunidad es nuestra prioridad”, señala el documento, que además instruye no acercarse al lugar mientras continúan los trabajos de control.

UMSS suspende actividades en Agronomía tras incendio en Cochabamba. Foto: UMSS

En el sitio permanecen equipos de bomberos realizando labores de enfriamiento y verificación para evitar una reactivación del fuego. La Policía mantiene un cordón de seguridad en el perímetro, restringiendo el acceso a la zona afectada.

Antecedentes del hecho

El incendio se produjo cerca de las 04:00 y generó alarma entre vecinos y personal universitario. Bomberos voluntarios de SAR Bolivia, junto al Cuerpo de Bomberos de la Policía, intervinieron de forma oportuna y lograron controlar las llamas antes de que el siniestro se extienda a otras áreas.

El hecho dejó pérdidas materiales de consideración, principalmente en un laboratorio que había sido recientemente equipado. No obstante, autoridades universitarias indicaron que los bienes afectados cuentan con seguro.

Las causas del incendio aún no han sido establecidas y se encuentran en proceso de investigación. Se aguarda un informe técnico que determine el origen del fuego y cuantifique los daños en la infraestructura.



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