Fuego en la UMSS de Cochabamba: incendio cerca de laboratorio generó alarma

Un incendio se registró la madrugada de este viernes en la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), ubicada en la avenida Petrolera, en la ciudad de Cochabamba, generando alarma entre vecinos y personal universitario.

De acuerdo con información preliminar, el fuego habría comenzado cerca de las 04:00 en la parte superior del edificio, donde funcionan áreas administrativas.

Un testigo señaló que el siniestro se originó en un sector cercano al laboratorio de química. “A las 4:00 más o menos, en este sector es el laboratorio, allí están los reactivos que se utilizan”, indicó.

Relató que el incendio se originó en un área administrativa, pero alarmó a los trabajadores universitarios y vecinos porque existía riesgo de que se extienda hasta el laboratorio donde existe reactivos químicos peligrosos.

“Se ha logrado controlar. Los bomberos han llegado a tiempo. El fuego no ha llegado al laboratorio, no había nadie en el lugar”, agregó el testigo.

Sin embargo, no se descarta que una fuga de gas haya provocado el fuego, hipótesis que será confirmada o descartada en las investigaciones en las próximas horas.

Al sitio acudieron bomberos voluntarios de SAR Bolivia y efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Policía, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar el fuego.

La Policía instaló un cordón de seguridad en el perímetro para evitar el ingreso de personas y resguardar la integridad de la población, mientras continúan las labores de enfriamiento y evaluación de daños.

Se presume que el incendio pudo haberse iniciado en el área de cocina del edificio, aunque las causas exactas serán determinadas tras las pericias correspondientes. No se reportaron personas heridas.



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