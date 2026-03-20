“Sin mafias ni corruptos”: Paz promete seguridad para atraer inversión a Bolivia

En un mensaje grabado, el mandatario se refirió a su reciente gira por el exterior, que incluyó visitas a Estados Unidos, Chile y Brasil, países en los que, según afirmó, existen sectores interesados en "invertir en Bolivia y ser socios de los bolivianos".
20/03/2026 7:05
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El presidente, Rodrigo Paz, afirmó este jueves que su Gobierno dará “seguridad” para atraer inversión extranjera en Bolivia, y destacó las recientes acciones de su Administración contra presuntos narcotraficantes y personas vinculadas a la corrupción como parte de ese objetivo.
Paz señaló la necesidad de "encontrar buenos socios para Bolivia" y mencionó la disposición que, dijo, encontró en Brasil durante su visita al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, donde, aseguró, hay empresas con recursos y conocimiento interesadas en invertir nuevamente en el gas.
"Si traemos posibles socios, si traemos inversionistas y esos dólares que tanto necesitamos en Bolivia, tenemos que dar seguridad (jurídica)", enfatizó.
También sostuvo que "por eso no nos ha temblado el pulso para meter a los criminales, a los narcotraficantes, a los terroristas y a los corruptos a la cárcel".
El presidente se refirió al caso del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado el viernes y extraditado a Estados Unidos, quien, según dijo, "ya está en la cárcel y ya está hablando de los posibles culpables que caerán".
Paz afirmó, además, que existen "corruptos nacionales" a los que se está "metiendo a la cárcel" con el fin de "dar una señal clara de que Bolivia tiene una perspectiva, un futuro, sin corruptos, sin criminales, sin mafias y sin terroristas".
El jefe de Estado indicó que, tras los comicios regionales en los que se elegirán gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales, presentará al Parlamento nuevas leyes económicas orientadas a atraer inversiones.
Durante la campaña electoral, Paz propuso la aprobación de normas vinculadas a hidrocarburos, minería y litio, además de medidas de descentralización de recursos, como la distribución 50/50 del presupuesto entre el nivel central y las regiones.
Asimismo, el mandatario afirmó que su Gobierno "está abierto a trabajar con todos aquellos (candidatos) que el pueblo defina", sin restricciones, a diferencia de lo ocurrido durante los casi 20 años del Movimiento al Socialismo (MAS), bajo los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
Los bolivianos elegirán el 22 de marzo a 5.432 autoridades regionales y municipales para los próximos cinco años.
Entre los principales cargos figuran los gobernadores de los nueve departamentos del país y los alcaldes de 335 municipios, además de asambleístas regionales y concejales.
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