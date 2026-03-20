“Sin mafias ni corruptos”: Paz promete seguridad para atraer inversión a Bolivia

El presidente, Rodrigo Paz, afirmó este jueves que su Gobierno dará “seguridad” para atraer inversión extranjera en Bolivia, y destacó las recientes acciones de su Administración contra presuntos narcotraficantes y personas vinculadas a la corrupción como parte de ese objetivo.

En un mensaje grabado, el mandatario se refirió a su reciente gira por el exterior, que incluyó visitas a Estados Unidos, Chile y Brasil, países en los que, según afirmó, existen sectores interesados en "invertir en Bolivia y ser socios de los bolivianos".

Paz señaló la necesidad de "encontrar buenos socios para Bolivia" y mencionó la disposición que, dijo, encontró en Brasil durante su visita al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, donde, aseguró, hay empresas con recursos y conocimiento interesadas en invertir nuevamente en el gas.

"Si traemos posibles socios, si traemos inversionistas y esos dólares que tanto necesitamos en Bolivia, tenemos que dar seguridad (jurídica)", enfatizó.

También sostuvo que "por eso no nos ha temblado el pulso para meter a los criminales, a los narcotraficantes, a los terroristas y a los corruptos a la cárcel".

El presidente se refirió al caso del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado el viernes y extraditado a Estados Unidos, quien, según dijo, "ya está en la cárcel y ya está hablando de los posibles culpables que caerán".

El Gobierno de Paz cifró en al menos 15 millones de dólares los bienes incautados a Marset, prófugo desde 2023 y que, según las autoridades, instaló en Bolivia su centro de operaciones presuntamente con la protección de algunas autoridades de anteriores Gobiernos.

Paz afirmó, además, que existen "corruptos nacionales" a los que se está "metiendo a la cárcel" con el fin de "dar una señal clara de que Bolivia tiene una perspectiva, un futuro, sin corruptos, sin criminales, sin mafias y sin terroristas".

El jefe de Estado indicó que, tras los comicios regionales en los que se elegirán gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales, presentará al Parlamento nuevas leyes económicas orientadas a atraer inversiones.

Durante la campaña electoral, Paz propuso la aprobación de normas vinculadas a hidrocarburos, minería y litio, además de medidas de descentralización de recursos, como la distribución 50/50 del presupuesto entre el nivel central y las regiones.

Asimismo, el mandatario afirmó que su Gobierno "está abierto a trabajar con todos aquellos (candidatos) que el pueblo defina", sin restricciones, a diferencia de lo ocurrido durante los casi 20 años del Movimiento al Socialismo (MAS), bajo los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Paz también sostuvo que estas elecciones regionales se desarrollan sin presiones del Gobierno sobre funcionarios públicos ni uso de recursos fiscales en favor de candidatos oficialistas, como, según dijo, ocurrió en el pasado.

Los bolivianos elegirán el 22 de marzo a 5.432 autoridades regionales y municipales para los próximos cinco años.

Entre los principales cargos figuran los gobernadores de los nueve departamentos del país y los alcaldes de 335 municipios, además de asambleístas regionales y concejales.

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