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Intensifican operativos y suman 12 aprehendidos vinculados a Marset

La Policía mantiene un despliegue constante tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, con 12 personas aprehendidas, entre colombianos y ecuatorianos, vinculadas a su red criminal.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/03/2026 7:26

Se esperan las audiencias de medidas cautelares mientras continúan los operativos en distintos municipios.
Santa Cruz, Bolivia

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A una semana de la aprehensión del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, la Policía continúa desplegando operativos en el departamento de Santa Cruz con el objetivo de desarticular su red criminal.

Las acciones, que cuentan con la participación de más de 500 efectivos y coordinación internacional, se han extendido a distintos municipios.

En las últimas horas, el número de personas aprehendidas vinculadas al caso asciende a 12. Inicialmente fueron capturadas siete personas, cinco colombianos y dos ecuatorianos, en un operativo realizado en Montero, quienes presuntamente formaban parte del equipo de seguridad del narcotraficante.

Posteriormente, se sumaron otras cinco aprehensiones, todas de nacionalidad colombiana.

De acuerdo con el Ministerio Público, los siete extranjeros capturados en Montero fueron encontrados en posesión de armas de fuego y serán procesados por delitos como tráfico de armas, organización criminal y atentados contra miembros de seguridad del Estado en grado de tentativa. Tras su aprehensión, fueron trasladados bajo fuerte resguardo policial hasta dependencias de la Felcc en Santa Cruz de la Sierra.

Las autoridades informaron que los detenidos se abstuvieron de declarar y solicitaron asistencia consular. Asimismo, se investiga su situación migratoria, antecedentes penales y posibles vínculos con organizaciones criminales transnacionales.

Se prevé que en las próximas horas se lleven a cabo las audiencias de medidas cautelares, mientras la Fiscalía alista un informe oficial ampliado sobre los avances del caso. Entretanto, la Policía aseguró que los operativos continuarán de manera sostenida para dar con otros posibles implicados en la red de Marset.

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