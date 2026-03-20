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Comunidad

El Alto: Inauguran distribuidor de Río Seco de Bs 56 millones

La obra conectará rutas clave y reducirá tiempos de traslado, beneficiando a varios distritos de la ciudad.

Juan Marcelo Gonzáles

19/03/2026 21:42

Foto: Distribuidor vehícular de Rio Seco, El Alto
El Alto

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La ciudad de El Alto ya cuenta con un nuevo distribuidor vial en la zona de Río Seco, una obra que busca mejorar la circulación vehicular y reducir los tiempos de traslado hacia rutas estratégicas del departamento.

El proyecto, que demandó una inversión de 56 millones de bolivianos, fue inaugurado recientemente y conecta la urbe alteña con la carretera hacia Copacabana y otras zonas del altiplano.

Características de la obra

El distribuidor está compuesto por dos puentes que permiten una mejor fluidez del tránsito en uno de los puntos más congestionados de la ciudad.

Además, se instalaron más de 50 postes de iluminación con tecnología LED, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en el sector.

Beneficio para la población

La infraestructura beneficiará principalmente a los distritos 4, 5 y 7 de El Alto, facilitando el desplazamiento de vehículos y reduciendo el tiempo de viaje entre distintas zonas.

Vecinos consultados destacaron la importancia de la obra. “Es una obra grande”, señaló uno de los ciudadanos durante el acto de inauguración.

Inicio de operaciones

Se espera que en los próximos días el flujo vehicular se normalice y la obra entre en pleno funcionamiento, contribuyendo a mejorar la movilidad en la ciudad de El Alto.

 

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