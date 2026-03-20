¡Rivales listos! Bolívar cae en el grupo C y va contra Fluminense en la Libertadores

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 definió el panorama para Bolívar, el conjunto celeste tendrá como principal rival a Fluminense de Brasil, campeón de la edición 2023 y uno de los equipos más fuertes del continente. Además, la academia se medirá ante Deportivo La Guaira de Venezuela, un rival que buscará hacerse fuerte en casa, y ante Independiente Rivadavia, equipo argentino que hará su debut en la fase de grupos de la competencia.

El debut de Bolívar será en condición de visitante frente al cuadro argentino, mientras que posteriormente jugará en La Paz ante Deportivo La Guaira y Fluminense, donde intentará aprovechar la localía como una de sus principales fortalezas.

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