El exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que le sorprende que las actuales autoridades de la Gobernación recién tomen conocimiento de la situación financiera de la Gobernación.

Según Camacho, este escenario debía ser conocido antes de asumir el cargo, al momento de definir su postulación.

“Siempre lo dije, la Gobernación administra miseria. Por eso planteábamos un nuevo sistema federal para que desde las regiones podamos contar con los recursos necesarios y administrar nuestros propios ingresos”, sostuvo.

En relación a la propuesta de distribución 50-50 de recursos, el exgobernador señaló que es una demanda que debe impulsarse, aunque advirtió que no puede considerarse una solución definitiva, por lo que insistió en avanzar hacia un modelo federal.

Respecto a su gestión, Camacho aseguró que dejó la Gobernación sin sueldos adeudados, como muestra de una administración responsable de los recursos.

Sobre su futuro político, descartó haber recibido una invitación directa del presidente Rodrigo Paz para integrarse a su equipo; sin embargo, indicó que mantiene contacto con el mandatario en busca de recursos para la actual gestión departamental.

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