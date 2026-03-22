Santa Cruz: Camacho emite su voto y llama a “cuidar” la decisión ciudadana

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, emitió su voto este domingo 22 de marzo en la unidad educativa Basilio de Cuéllar, en el centro de la ciudad, durante la jornada de elecciones subnacionales.

A su llegada, la autoridad destacó la importancia del proceso electoral y convocó a la ciudadanía a participar activamente.

“Esperamos que esta sea una jornada bendecida donde todos los cruceños puedan emitir su voto y sobre todo cuidarlo”, manifestó.

Camacho puso énfasis en el control ciudadano como parte del proceso democrático. “No solo hay que votar, sino también cuidar el voto para que el resultado refleje la voluntad de la gente”, afirmó.

Asimismo, resaltó la participación en estos comicios. “Hemos luchado para que haya más candidatos y mayor participación dentro de la democracia”, señaló.

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