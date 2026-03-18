El TSE aclara situación de candidatos a la Alcaldía de El Alto

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) comunica a la ciudadanía que, en la presente jornada, la Secretaría de Cámara notificó a tres candidatos a la Alcaldía del municipio de El Alto respecto a las demandas de inhabilitación interpuestas en su contra por presunto incumplimiento del requisito de residencia contra los candidatos Elieser Roca, David Vargas y Eynar Viscarra. Dichas demandas fueron declaradas probadas en primera instancia.

El TSE subraya que estas resoluciones no son definitivas y pueden ser impugnadas conforme a la normativa electoral vigente. En consecuencia, mientras no se encuentren ejecutoriadas, los candidatos señalados mantienen su habilitación para participar en el proceso electoral.

La institución electoral recuerda que el procedimiento de impugnación es un derecho garantizado por la legislación boliviana y constituye un mecanismo fundamental para asegurar el respeto al debido proceso y la transparencia en las elecciones.

“Queremos dejar en claro que las resoluciones notificadas no implican la inhabilitación inmediata de los candidatos. El proceso aún permite la presentación de recursos, y solo cuando las decisiones estén ejecutoriadas se aplicarán las disposiciones correspondientes.”

El TSE hace un llamado a la población y a los actores políticos a mantener la confianza en las instituciones democráticas y a respetar los procedimientos establecidos, recordando que las Elecciones Subnacionales 2026 son una oportunidad para fortalecer la participación ciudadana y consolidar la institucionalidad democrática en el país.

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