El Alto: Primera dama de Bolivia entrega 4.500 computadoras

La primera dama del Estado, Marielena Urquidi, junto al empresariado privado, realizó la entrega de equipos de computación a 10 municipios del departamento de La Paz, incluyendo la ciudad de El Alto, con el objetivo de fortalecer el acceso a la educación tecnológica.

La dotación beneficiará a 4.500 estudiantes de distintas unidades educativas, quienes ahora contarán con herramientas digitales para mejorar su formación académica.

Durante el acto, Urquidi destacó el papel estratégico de El Alto, señalando que la urbe tiene el potencial de convertirse en un importante centro comercial vinculado al Pacífico, articulando el comercio entre Chile, Bolivia y Brasil.

“Hoy hablamos de invertir en tecnología, en abrir el acceso al conocimiento y dar a nuestros jóvenes las herramientas que necesitan para competir en el mundo moderno”, afirmó.

Educación más allá de la tecnología

Sin embargo, la primera dama enfatizó que la incorporación de tecnología por sí sola no garantiza el desarrollo, por lo que consideró necesario transformar el sistema educativo.

En ese sentido, sostuvo que el país requiere un modelo que forme jóvenes con mayores habilidades, acceso al conocimiento y capacidades para innovar y emprender.

“El verdadero desarrollo de una nación no radica primero en las máquinas ni en la infraestructura, está en las personas, en nuestros niños y en nuestros jóvenes”, remarcó.

Finalmente, reiteró que la inversión en educación y tecnología es fundamental para abrir nuevas oportunidades para las futuras generaciones y fortalecer el desarrollo del país.

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