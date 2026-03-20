¡Definido! Always Ready al grupo G y enfrentará a Liga de Quito de Villamil en la Libertadores

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 definió el camino para Always Ready, que afrontará un grupo competitivo con rivales de peso en el continente. La “Banda Roja” tendrá como uno de sus principales desafíos a Liga de Quito, campeón de la Copa Sudamericana 2023, un equipo con experiencia internacional y acostumbrado a instancias decisivas.

Además, el conjunto boliviano se enfrentará a Lanús, club argentino con trayectoria en torneos CONMEBOL y vigente campeón de la Copa Sudamericana 2025, y a Mirassol de Brasil, que llega como debutante y buscará dar la sorpresa en su primera participación en esta fase.

El equipo alteño intentará hacerse fuerte en El Alto, donde la altura puede convertirse en un factor determinante para sumar puntos clave en la lucha por la clasificación.

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