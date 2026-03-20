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TED de Cochabamba habilita horarios extraordinarios para capacitar a jurados electorales

Las capacitaciones extraordinarias se extenderán hasta las 18:30 de esta jornada.  Además, se informó que este sábado se realizará una última jornada de formación entre las 08:30 y las 11:30.

Cristina Cotari

20/03/2026 9:09

TED de Cochabamba habilita capacitación extraordinaria a jurados. Foto: Fernando Aguilar- Periodista-Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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El Tribunal Electoral Departamental (TED)  de Cochabamba habilitó horarios extraordinarios para la capacitación de jurados electorales que no pudieron asistir a sus sesiones programadas en los recintos de votación, de cara a las elecciones subnacionales de este domingo 22 de marzo.

Las jornadas se desarrollan en el Centro de Convenciones Víctor Blajot, donde el primer grupo ingresó este viernes  a las 06:30 con su guía y material electoral necesario para cumplir sus funciones durante la jornada de votación.

 

 

Las capacitaciones extraordinarias se extenderán hasta las 18:30 de esta jornada.  Además, se informó que este sábado se realizará una última jornada de formación entre las 08:30 y las 11:30.

El TED también lleva adelante la instrucción de notarios y jurados electorales como parte de las actividades preparatorias rumbo a los comicios. El objetivo es garantizar que los responsables de las mesas de sufragio estén plenamente capacitados para desarrollar un proceso ordenado, transparente y eficiente en todo el departamento de Cochabamba.

Multas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó las sanciones y medidas vigentes para quienes no voten o no cumplan como jurados en las elecciones subnacionales del 22 de marzo. Las disposiciones incluyen multas económicas, restricciones administrativas y mecanismos de justificación.

Los ciudadanos designados como jurados electorales que no se presenten a su mesa deberán pagar una multa de Bs 1.650. En caso de ausencia, la mesa será cubierta por un jurado suplente.

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