Cochabamba activa operativo final para las Elecciones Subnacionales 2026

A pocas horas de que Bolivia asista a las urnas para elegir a sus nuevos alcaldes y gobernadores, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba ha puesto en marcha la fase final de su despliegue logístico. En un momento que las autoridades califican como "decisivo para la democracia", el departamento se prepara para recibir el voto de miles de ciudadanos en una jornada que movilizará a todo el aparato estatal.

Despliegue masivo y custodia de seguridad

El vocal del TED Cochabamba, Roberto Knaudt, informó que para este proceso se han habilitado 835 recintos electorales en todo el departamento, donde se distribuirán un total de 6.194 maletas electorales.

Estas maletas contienen el material sensible —como las actas originales departamentales y municipales y las papeletas de distintos colores— y cuentan con un protocolo de seguridad estricto:

Monitoreo en tiempo real: Todas las maletas serán rastreadas tecnológicamente.

Resguardo oficial: Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana están a cargo de la custodia y el acompañamiento de los materiales bajo una rigurosa "franja de seguridad".

Cronograma de distribución de material

Según el reporte oficial, el cronograma de envío se ha cumplido de acuerdo a la geografía del departamento:

Zonas rurales: Este viernes se remitieron 2.020 maletas hacia las provincias más alejadas.

Zonas urbanas: Para este sábado está previsto el despacho de las restantes 4.165 maletas destinadas a las ciudades.

Rutas especiales: El operativo comenzó el pasado 17 de marzo con el envío de 6 maletas al TIPNIS (Circunscripción 2), seguido por las zonas de comunidades Yuquis y Yuracarés, y el sector de Colorados el día 19.

Inauguración y Cómputo en Tiquipaya

El centro neurálgico de estas elecciones será el municipio de Tiquipaya, donde el Hotel Regina funcionará como el Centro Departamental Logístico (CDL) y sede del cómputo oficial.

"El domingo, a las 8:00 de la mañana en punto, se dará inicio a la jornada electoral con un acto oficial en el Hotel Regina. Contaremos con la presencia de autoridades departamentales, del Órgano Judicial y otros invitados para inaugurar este acto tan importante", señaló Knaudt.

El TED recordó a los jurados electorales que las maletas incluyen todas las herramientas necesarias para desarrollar sus funciones y garantizó que el sistema está listo para procesar la decisión de los votantes cochabambinos este domingo.

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