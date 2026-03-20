ANH garantiza abastecimiento de combustibles para las elecciones subnacionales

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que coordina acciones a nivel nacional con los Tribunales Electorales Departamentales (TED) para garantizar el abastecimiento de combustibles durante las elecciones subnacionales previstas para el próximo 22 de marzo.

Según la entidad, las direcciones distritales de la ANH trabajan de manera conjunta con las instancias electorales y con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con el objetivo de asegurar el suministro oportuno de carburantes en todo el país.

Planificación y logística

Este trabajo se enmarca en el principio de continuidad del servicio público establecido en la Ley N° 3058 de Hidrocarburos, lo que implica la implementación de un plan logístico en cada departamento para cubrir las necesidades del proceso electoral.

La coordinación contempla el abastecimiento de combustible para las instituciones encargadas de la organización, ejecución y supervisión de los comicios.

Cobertura en todo el país

La ANH señaló que se realiza un seguimiento permanente del suministro tanto en áreas urbanas como rurales, con el fin de evitar contratiempos durante la jornada electoral.

El objetivo es garantizar que los vehículos autorizados puedan abastecerse sin inconvenientes, permitiendo el traslado de personal electoral, material de votación y equipos necesarios.

Atención en estaciones de servicio

Asimismo, la entidad coordina con las estaciones de servicio para asegurar que cuenten con los volúmenes suficientes de combustible y mantengan una atención continua y eficiente durante el proceso electoral.

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