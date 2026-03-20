A contrarreloj: largas filas por el carnet en El Alto antes de las elecciones

A pocos días de las elecciones subnacionales, se registran largas filas en distintos puntos de la ciudad de El Alto, donde ciudadanos acuden masivamente para obtener o renovar su carnet de identidad, requisito indispensable para emitir su voto.

En la Terminal Metropolitana, decenas de personas esperan por horas para tramitar el documento.

“Hace una hora estoy haciendo fila está avanzando”, señaló un ciudadano, mientras otros confirmaron que realizan el trámite con el objetivo de participar en la jornada electoral.

Las autoridades recordaron que el carnet de identidad es el único documento válido para sufragar, por lo que se habilitó una atención extraordinaria este sábado de 07:00 a 15:00 a nivel nacional.

En El Alto estarán habilitadas 3.199 mesas de sufragio para los comicios de este domingo 22 de marzo, lo que refuerza la importancia de que la población cuente con su documentación en regla para participar en el proceso electoral.

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