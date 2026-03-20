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Policial

Aprehenden a militar por conducir ebrio y agredir a un policía en Quillacollo

El militar con grado de capitán fue aprehendido  por conducir en estado de ebriedad y agredir a un policía durante una intervención.

Cristina Cotari

20/03/2026 14:49

Detienen a militar por conducir ebrio y agredir a un policía. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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La Policía aprehendió a un militar por conducir en estado de ebriedad y agredir a un efectivo policial en el municipio de Quillacollo en el departamento de Cochabamba.

El hecho ocurrió ayer alrededor de las 20:30 en la avenida Martín Cárdenas, cerca de la plaza de las Sirenas. Según el reporte policial, una vagoneta Suzuki circulaba en zigzag antes de detenerse en plena vía con el motor encendido, presuntamente por el estado de intoxicación de su conductor.

Al percatarse de la situación, un oficial de policía de la operadora Mi Tren  llamó a la Unidad de Tránsito. Durante la intervención, el militar reaccionó de manera violenta y agredió al policía. En el vehículo se encontraron latas de cerveza, de acuerdo a Tránsito.

El detenido, quien posee el grado de capitán, permanece en celdas a la espera de su audiencia de medidas cautelares. La Policía continúa con el procedimiento para esclarecer el caso. 

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