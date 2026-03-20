Caso Marset: Policía revela cómo protegían sus vuelos ilegales

El cerco sobre la red del narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera sigue estrechándose. Esta vez, la Policía reveló uno de los hallazgos más sensibles de la investigación: la desarticulación de un brazo armado con características casi paramilitares, encargado de brindar seguridad a sus operaciones.

El operativo permitió evidenciar que la organización no solo movía droga, sino que contaba con una estructura de protección altamente organizada.

UN “EJÉRCITO” PARA CUSTODIAR VUELOS

Entre los elementos secuestrados destacan uniformes de tipo militar color beige, que eran utilizados por el grupo encargado de custodiar un hangar y los vuelos vinculados a la red.

Según el informe policial, las pruebas —incluyendo fotografías encontradas en celulares— confirman que los aprehendidos cumplían funciones directas de seguridad en estas operaciones.

“Podemos determinar de manera fehaciente que estas personas estaban relacionadas con la seguridad del hangar”, señalaron las autoridades.

LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN

El grupo no operaba de manera improvisada. Durante los allanamientos también se encontraron:

Radios de comunicación interna

Placas de vehículos, incluyendo de origen paraguayo

Información clave almacenada en dispositivos móviles

Estos elementos revelan una estructura organizada, con capacidad de coordinación en tiempo real.

PERSECUCIÓN Y CAPTURAS

El operativo se extendió hasta el municipio de Montero, donde la Policía ubicó a los sospechosos gracias al rastreo de datos de celulares.

Aunque intentaron darse a la fuga, los efectivos lograron interceptar el vehículo en el que se desplazaban.

En su interior fueron identificados:

Tres ciudadanos colombianos , presuntamente especializados en seguridad operativa

Dos bolivianos

Todos fueron aprehendidos en el lugar.

Además, se identificó un domicilio donde otros implicados esperaban a los extranjeros, lo que refuerza la hipótesis de una red estructurada y coordinada.

VÍNCULO INTERNACIONAL

La presencia de ciudadanos extranjeros confirma el carácter transnacional de la organización, que operaba con personal especializado para garantizar la protección de sus actividades ilícitas.

GOLPE ESTRUCTURAL

Desde la Policía aseguran que este operativo representa un golpe clave.

“Se ha desarticulado militar, orgánica y operativamente esta estructura”, señala el reporte oficial.

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