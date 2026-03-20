Así deberá cumplir su condena Maximiliano Dávila tras sentencia de 25 años en EEUU

Maximiliano Dávila, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia, deberá cumplir una condena de 25 años en Estados Unidos tras ser hallado culpable por delitos de narcotráfico y crimen organizado. La sentencia establece un cumplimiento dividido entre prisión efectiva y un periodo posterior de control judicial.

“En este tipo de delitos, el cumplimiento es estricto; no es como en otros sistemas donde existen reducciones amplias de pena. La libertad supervisada no significa libertad plena; es un régimen con restricciones, control permanente y obligaciones legales que deben cumplirse estrictamente”, explicó la abogada penalista Paola Barriga.

Según la resolución, Dávila pasará 20 años en una cárcel federal, donde deberá cumplir la mayor parte de la pena bajo un régimen estricto propio del sistema penitenciario estadounidense. Este tipo de condenas, vinculadas a tráfico internacional de drogas, implican un cumplimiento riguroso, con limitadas posibilidades de reducción.

“Además de la pena de prisión, fue condenado a cinco años de libertad supervisada”, señala el comunicado de la justicia estadounidense.

Tras completar la etapa de encarcelamiento, el exfuncionario ingresará a un régimen de libertad supervisada por cinco años, en el que deberá cumplir condiciones impuestas por las autoridades, como restricciones de movilidad, seguimiento permanente y la obligación de reportarse periódicamente.

Actualmente, Dávila tiene 68 años, por lo que el cumplimiento total de la condena se extendería hasta una edad avanzada. Bajo este escenario, podría recuperar su libertad plena cerca de los 93 años.

La sentencia fue emitida luego de un proceso judicial que determinó que el exjefe antidrogas utilizó su cargo para facilitar el envío de cocaína hacia Estados Unidos, brindando protección a cargamentos y coordinando operaciones vinculadas al narcotráfico internacional.

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