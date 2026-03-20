Un caso de presunto robo bajo la modalidad conocida como “pildorita” permitió a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) recuperar más de Bs 120.000 y aprehender a una mujer sindicada como principal autora del hecho ocurrido el pasado 8 de marzo en la ciudad de Oruro.

“La señora ya se encuentra aprehendida y se están realizando las entrevistas e investigaciones correspondientes”, informó el Cap. Ariel Araya, Subdirecto de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Oruro.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho se registró cerca de las 23:40 del 8 de marzo, cuando la víctima se encontraba en la zona norte del denominado Casco del Minero, donde tomó contacto con dos mujeres. Posteriormente, fue invitado a ingresar a un local nocturno denominado “Sodoma”, donde consumió bebidas alcohólicas y perdió el conocimiento.

Al despertar, el denunciante constató la desaparición de su mochila, que contenía aproximadamente Bs 170.000, además de Bs 3.000 bolivianos y un teléfono celular. Tras lo ocurrido, intentó ubicar a las mujeres sin obtener resultados, por lo que formalizó la denuncia ante el Ministerio Público.

El caso fue asignado a la Fiscalía y a la división de Delitos Contra la Propiedad de la FELCC, que inició labores de inteligencia para dar con los responsables. A partir del análisis de información, se logró identificar a la pareja sentimental de la presunta autora, lo que permitió avanzar en la investigación.

En un operativo conjunto con el Ministerio Público, los efectivos se trasladaron a un domicilio en la urbanización San Isidro, donde se logró el secuestro de Bs 5.000. Posteriormente, en otro inmueble vinculado al mismo entorno familiar, se recuperaron Bs 120.400 adicionales.

Las investigaciones continuaron hasta dar con el paradero de la presunta autora, identificada con las iniciales A.Y.C.C., quien fue ubicada en la ciudad de El Alto y trasladada a Oruro, donde permanece aprehendida en dependencias policiales.

El caso continúa en etapa investigativa y se prevé que en los próximos días se brinde un informe ampliado con mayores detalles. Por el momento, no se ha confirmado la posible implicación de los responsables del local nocturno donde ocurrió el hecho.

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