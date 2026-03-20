Ejército despliega más de mil militares para resguardar material electoral en Cochabamba

El jefe de Relaciones Públicas de la Séptima División del Ejército, Henry Peña, informó que se desplegaron 1.187 efectivos para garantizar la seguridad del material electoral en el departamento de Cochabamba, en el marco de las elecciones subnacionales que se realizarán el domingo 22 de marzo.

Sostuvo que el personal militar participa en un operativo coordinado con el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, que contempla cuatro fases: el recibimiento de las maletas electorales, la seguridad en ruta, el resguardo en los recintos de votación y el repliegue del material tras la jornada electoral.

Los efectivos serán desplegados para cubrir 74 rutas y brindar seguridad en 215 recintos electorales. “Hemos desplazado unidades para la cadena de custodia y el resguardo del envío de maletas electorales”, explicó Peña.

El operativo incluye la custodia física de las maletas y la protección del personal electoral, especialmente notarios, en caso de conflictos. El jefe militar aclaró que el Ejército no utiliza armas de fuego en estas tareas y que su labor se centra en la prevención y resguardo.

Peña dijo que se identificaron zonas con mayor riesgo de conflictos, como los municipios de Cocapata, Independencia, Capinota y Arque, además de Vacas en el Valle Alto, donde se reforzó la presencia de efectivos.

El despliegue militar cubre principalmente áreas rurales, con un 90% de presencia, mientras que el restante 10% se concentra en zonas urbanas. Asimismo, se cuenta con un centro de monitoreo logístico que permite seguir en tiempo real el desplazamiento del personal y del material electoral.

Para llegar a regiones alejadas, el Ejército también recurre al apoyo de unidades de caballería aérea, que facilitan el traslado de efectivos y el resguardo de las maletas en zonas de difícil acceso.

El operativo se mantendrá activo hasta la conclusión del repliegue del material electoral, con el objetivo de garantizar un proceso seguro y ordenado en todo el departamento.



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